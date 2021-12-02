ФАС согласовала цену на вакцину «Спутник М»

26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» может поступить в оборот через три недели. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.