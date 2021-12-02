ФАС согласовала цену на вакцину «Спутник М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на вакцину для профилактики коронавируса для детей «Спутник М» на уровне 600,5 руб., сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
«Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых «Спутник V» и составляет 600,48 руб. Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутник V» в связи с более низкой концентрацией действующих частиц», — говорится в сообщении ФАС.
26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» может поступить в оборот через три недели. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.
После прививки «Спутником М» могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, диспепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.
На данный момент «Спутник М» находится на третьей фазе клинических испытаний, в ней должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. 19 ноября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в рамках третьей фазы испытаний уже 400 детей получили первый компонент вакцины.