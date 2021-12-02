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Полиция сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Ведомости

У штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке обнаружили вооруженного мужчину, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местное полицейское управление.

«Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню», — рассказали в полиции. В пресс-службе ООН сообщили, что сотрудников организации попросили укрыться.

Корреспондент агентства рассказал, что рядом с оградой здания подозрительный человек ходит взад-вперед. Полицейские с громкоговорителями попросили его опустить похожий на оружие предмет на землю.

Полиция города перекрыла улицу напротив здания офиса ООН, на место приехали силовики в штурмовой экипировке, а над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с оружием пока не приближается к человеку у здания ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных