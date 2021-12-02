Полиция сообщила о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
У штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке обнаружили вооруженного мужчину, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местное полицейское управление.
«Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню», — рассказали в полиции. В пресс-службе ООН сообщили, что сотрудников организации попросили укрыться.
Корреспондент агентства рассказал, что рядом с оградой здания подозрительный человек ходит взад-вперед. Полицейские с громкоговорителями попросили его опустить похожий на оружие предмет на землю.
Полиция города перекрыла улицу напротив здания офиса ООН, на место приехали силовики в штурмовой экипировке, а над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с оружием пока не приближается к человеку у здания ООН.