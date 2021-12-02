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Общество

В Германии введут новые ограничения для непривитых от коронавируса

Ведомости

Федеральные власти Германии договорились с властями регионов ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса, они коснутся в том числе непривитых людей, сообщила газета  Die Welt.

Магазины, культурные и развлекательные мероприятия смогут посещать только те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им. Такое правило уже действует в нескольких землях ФРГ, а теперь его распространяют на всю страну. Исключение для такого ограничения – магазины, в которых продаются товары повседневного спроса.

Также власти решили ввести требование носить маски в школе. Количество зрителей на спортивных, культурных и других мероприятиях будет значительно сокращено: можно будет заполнять от 30 до 50% зрительных мест. В помещении можно собирать не более 5000 посетителей, а на улице – до 15 000 человек. Власти страны также запретили продажу петард и салютов в канун Нового года.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом в Германии очень серьезная. Она заявила о важности ревакцинации от коронавируса и выступила за введение обязательной вакцинации.

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Германии за последние две недели зарегистрировали 781 887 случаев заражения коронавирусом – показатель вырос вдвое. За весь период пандемии в стране выявили 5 977 208 случаев коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных