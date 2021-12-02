В Германии введут новые ограничения для непривитых от коронавируса
Федеральные власти Германии договорились с властями регионов ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса, они коснутся в том числе непривитых людей, сообщила газета Die Welt.
Магазины, культурные и развлекательные мероприятия смогут посещать только те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им. Такое правило уже действует в нескольких землях ФРГ, а теперь его распространяют на всю страну. Исключение для такого ограничения – магазины, в которых продаются товары повседневного спроса.
Также власти решили ввести требование носить маски в школе. Количество зрителей на спортивных, культурных и других мероприятиях будет значительно сокращено: можно будет заполнять от 30 до 50% зрительных мест. В помещении можно собирать не более 5000 посетителей, а на улице – до 15 000 человек. Власти страны также запретили продажу петард и салютов в канун Нового года.
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом в Германии очень серьезная. Она заявила о важности ревакцинации от коронавируса и выступила за введение обязательной вакцинации.
По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Германии за последние две недели зарегистрировали 781 887 случаев заражения коронавирусом – показатель вырос вдвое. За весь период пандемии в стране выявили 5 977 208 случаев коронавируса.