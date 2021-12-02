В Германии введут новые ограничения для непривитых от коронавируса

Также власти решили ввести требование носить маски в школе. Количество зрителей на спортивных, культурных и других мероприятиях будет значительно сокращено: можно будет заполнять от 30 до 50% зрительных мест. В помещении можно собирать не более 5000 посетителей, а на улице – до 15 000 человек. Власти страны также запретили продажу петард и салютов в канун Нового года.