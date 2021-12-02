Полиция Нью-Йорка сообщила о задержании человека с оружием у офиса ООН

Ранее сегодня в полицию города поступило сообщение, что у здания офиса ООН находится вооруженный человек. Правоохранители оцепили улицу у здания и пытались поговорить с мужчиной. Сотрудники ООН, которые в это время были в здании, получили инструкции укрыться.