Полиция Нью-Йорка сообщила о задержании человека с оружием у офиса ООН
Человека, который находился с оружием у здания офиса Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, задержали, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
В полицейском управлении агентству подтвердили, что мужчина находится под стражей. В полиции не рассказали о его мотивах и не уточнили, расценивается ли произошедшее как теракт.
В пресс-службе ООН сообщили, что никто из сотрудников организации не оказался в опасности в связи с инцидентом. Официальный представитель генсекретаря ООН Антониу Гутерриша уточнил, что тот был в здании.
Ранее сегодня в полицию города поступило сообщение, что у здания офиса ООН находится вооруженный человек. Правоохранители оцепили улицу у здания и пытались поговорить с мужчиной. Сотрудники ООН, которые в это время были в здании, получили инструкции укрыться.