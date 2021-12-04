В Госдуме опровергли планы выдавать QR-коды по уровню антител

Два законопроекта о введении системы QR-кодов Госдума внесла в ноябре. Согласно предложенным Белым домом поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля должен быть установлен переходный период – в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест. Внесенные правительством поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводят обязательные QR-коды с 1 февраля и по 1 июня 2022 г. для покупки билетов на самолеты и поезда дальнего следования.