В Госдуме опровергли планы выдавать QR-коды по уровню антител
В России пока не планируют выдавать QR-коды по уровню антител к коронавирусу, в рамках законопроектов о введения системы в общественных местах и на транспорте такой вопрос не рассматривается, сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
По его словам, разговоры о подобном подходе «ведутся, но решения нет», а такая система нигде в мире не практикуется.
«Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», — сказал глава комитета.
В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос предоставления QR-кодов людям с высоким уровнем антител – переболевшим коронавирусом, но официально не обратившимся за медицинской помощью. Хубезов предлагал выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим коронавирусом в том случае, если они сдавали ПЦР-тест и получили положительный результат, писал «Интерфакс».
Два законопроекта о введении системы QR-кодов Госдума внесла в ноябре. Согласно предложенным Белым домом поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля должен быть установлен переходный период – в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест. Внесенные правительством поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводят обязательные QR-коды с 1 февраля и по 1 июня 2022 г. для покупки билетов на самолеты и поезда дальнего следования.
Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря. До конца 2021 г. Госдума может не принять законы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте в трех чтениях, говорил «Ведомостям» собеседник в комитете Госдумы по охране здоровья.