Bloomberg узнал о реакции на план США по диалогу России и НАТО

Один из неназванных дипломатов из Восточной Европы заявил агентству, что власти одной из стран в регионе возмущены и требуют немедленно прояснить, что именно планирует Байден. Другой дипломат объяснил беспокойство возможными уступками, к которым может привести переговоры с Россией, насколько может уменьшиться свобода действий НАТО и способность альянса к действиям.