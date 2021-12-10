Bloomberg узнал о реакции на план США по диалогу России и НАТО
Страны Восточной Европы отрицательно отнеслись к решению президента США Джо Байдена провести встречу с участием представителей России и членов НАТО, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Один из неназванных дипломатов из Восточной Европы заявил агентству, что власти одной из стран в регионе возмущены и требуют немедленно прояснить, что именно планирует Байден. Другой дипломат объяснил беспокойство возможными уступками, к которым может привести переговоры с Россией, насколько может уменьшиться свобода действий НАТО и способность альянса к действиям.
Хотя Байден «старается показать, что придерживается жесткой линии в отношении российской агрессии», некоторые страны НАТО считают его готовность к диалогу с Россией дипломатической уступкой, пишет издание.
Байден ранее заявил, что планирует к 10 декабря объявить о встрече, в которой примут участие представители России и как минимум четырех стран НАТО, помимо США. Ожидается, что на этих переговорах будут обсуждаться высказанная Владимиром Путиным обеспокоенность касательно расширения военного блока на восток и возможность достижения договоренностей, которые бы позволили снизить напряженность в регионе.
Накануне Байден провел беседу с лидерами «бухарестской девятки» — группой стран НАТО из Восточной Европы (в нее входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония). Как сообщили в Белом доме, стороны обсудили «дестабилизирующее наращивание военной мощи России вдоль границы с Украиной и необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников».