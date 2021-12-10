В России выявили 30 873 новых случая коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус выявили у 30 873 жителей России, следует из статистики оперштаба. Умерли 1176 пациентов с COVID-19. Выздоровели 35 657 заболевших ранее.
Сегодняшний прирост инфицированных выше вчерашнего значения в 30 209 случаев. Вчера от коронавируса скончался 1181 человек, выздоровели 35 794 пациента с COVID-19.
С начала пандемии коронавируса и к 10 декабря в России вирус выявили у 9 956 679 граждан, из которых в итоге вылечились 8 673 518, умерли 287 180. Остальные болеют COVID-19 в настоящий момент.
В Москве зафиксировали 3477 новых заражений коронавирусом за сутки. Это максимум со 2 декабря этого года. Скончались 89 пациентов с COVID-19. Столица лидирует среди всех регионов России как по суточному приросту инфицированных, так и по их общему за время пандемии количеству — таковых в городе теперь 1 978 376. Умерли 35 124 из них, выздоровели 1 805 490.
Помимо Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту заражений вошли Санкт-Петербург (+2267), Московская (+1712) и Самарская (+746) области, Красноярский (+733) и Краснодарский (+693) края.
По данным оперштаба на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 53,7% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали более 72 млн граждан, среди которых почти 64 млн прошли полный курс вакцинации.