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В России выявили 30 873 новых случая коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки коронавирус выявили у 30 873 жителей России, следует из статистики оперштаба. Умерли 1176 пациентов с COVID-19. Выздоровели 35 657 заболевших ранее.

Сегодняшний прирост инфицированных выше вчерашнего значения в 30 209 случаев. Вчера от коронавируса скончался 1181 человек, выздоровели 35 794 пациента с COVID-19.

С начала пандемии коронавируса и к 10 декабря в России вирус выявили у 9 956 679 граждан, из которых в итоге вылечились 8 673 518, умерли 287 180. Остальные болеют COVID-19 в настоящий момент.

В Москве зафиксировали 3477 новых заражений коронавирусом за сутки. Это максимум со 2 декабря этого года. Скончались 89 пациентов с COVID-19. Столица лидирует среди всех регионов России как по суточному приросту инфицированных, так и по их общему за время пандемии количеству — таковых в городе теперь 1 978 376. Умерли 35 124 из них, выздоровели 1 805 490.

Помимо Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту заражений вошли Санкт-Петербург (+2267), Московская (+1712) и Самарская (+746) области, Красноярский (+733) и Краснодарский (+693) края.

По данным оперштаба на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 53,7% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали более 72 млн граждан, среди которых почти 64 млн прошли полный курс вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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