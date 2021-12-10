В России выявили 30 873 новых случая коронавируса за сутки

В Москве зафиксировали 3477 новых заражений коронавирусом за сутки. Это максимум со 2 декабря этого года. Скончались 89 пациентов с COVID-19. Столица лидирует среди всех регионов России как по суточному приросту инфицированных, так и по их общему за время пандемии количеству — таковых в городе теперь 1 978 376. Умерли 35 124 из них, выздоровели 1 805 490.