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В ПФР сообщили о выплате пенсий за январь в декабре

Ведомости

Российские пенсионеры, которые получают выплату первого числа каждого месяца в отделениях Почты России, получат деньги за январь в декабре, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда.

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — рассказали в отделении ПФР. Почта России также сокращает число нерабочих дней в январе, поэтому с 3 января начнет выдавать пенсии.

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Ранее сегодня пресс-служба руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергея Миронова сообщила, что он направил в правительство законопроект о выплате 13-й пенсии российским пенсионерам. По оценке авторов инициативы, на ее реализацию потребуется 654,8 млрд руб. В том же законопроекте предлагается повысить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан 70 лет и старше – сейчас такая норма действует с 80 лет.

По данным Росстата, средний размер пенсии в России в октябре составил 15 851 руб. Номинально этот показатель увеличился на 5,5% в годовом выражении. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, он снизился на 2,4%. Годовая инфляция в России по итогам октября составила 8,13%.

Ранее по теме: Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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