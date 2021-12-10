В ПФР сообщили о выплате пенсий за январь в декабре

Ранее сегодня пресс-служба руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергея Миронова сообщила, что он направил в правительство законопроект о выплате 13-й пенсии российским пенсионерам. По оценке авторов инициативы, на ее реализацию потребуется 654,8 млрд руб. В том же законопроекте предлагается повысить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан 70 лет и старше – сейчас такая норма действует с 80 лет.