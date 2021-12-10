В ПФР сообщили о выплате пенсий за январь в декабре
Российские пенсионеры, которые получают выплату первого числа каждого месяца в отделениях Почты России, получат деньги за январь в декабре, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда.
«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — рассказали в отделении ПФР. Почта России также сокращает число нерабочих дней в январе, поэтому с 3 января начнет выдавать пенсии.
Ранее сегодня пресс-служба руководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергея Миронова сообщила, что он направил в правительство законопроект о выплате 13-й пенсии российским пенсионерам. По оценке авторов инициативы, на ее реализацию потребуется 654,8 млрд руб. В том же законопроекте предлагается повысить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан 70 лет и старше – сейчас такая норма действует с 80 лет.
По данным Росстата, средний размер пенсии в России в октябре составил 15 851 руб. Номинально этот показатель увеличился на 5,5% в годовом выражении. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, он снизился на 2,4%. Годовая инфляция в России по итогам октября составила 8,13%.