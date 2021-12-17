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Госдума проведет расследование после отклонения законопроекта об онлайн-платформах

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Госдума проведет служебное расследование ситуации с отклонением Советом Федерации законопроекта об использовании в школах только верифицированных онлайн-ресурсов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. 

15 декабря члены Совфеда отклонили документ для технической правки. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Лилия Гумерова пояснила агентству, что из законопроекта убрали слово «исключительно», из-за чего нарушилась конструкция закона и появилось двойное трактование нескольких положений. 

Совфед предложил депутатам создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его. Володин рассказал, что Совет Думы принял такое решение, а также решил провести служебное расследование, по итогам которого будут сделаны выводы. В комиссию вошли глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, депутаты Петр Толстой и Александр Хинштейн, также для участия пригласили представителей правительства. 

В законопроекте предлагается установить, что школы и колледжи, которые проводят учебу с помощью электронных ресурсов, должны использовать государственные информационные системы. Для обучения они могут выбирать электронные образовательные ресурсы, которые входят в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения. Такие ресурсы будут включать в перечень по результатам экспертизы их материалов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных