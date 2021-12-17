Госдума проведет расследование после отклонения законопроекта об онлайн-платформах

В законопроекте предлагается установить, что школы и колледжи, которые проводят учебу с помощью электронных ресурсов, должны использовать государственные информационные системы. Для обучения они могут выбирать электронные образовательные ресурсы, которые входят в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения. Такие ресурсы будут включать в перечень по результатам экспертизы их материалов.