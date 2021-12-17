Госдума проведет расследование после отклонения законопроекта об онлайн-платформах
Госдума проведет служебное расследование ситуации с отклонением Советом Федерации законопроекта об использовании в школах только верифицированных онлайн-ресурсов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
15 декабря члены Совфеда отклонили документ для технической правки. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Лилия Гумерова пояснила агентству, что из законопроекта убрали слово «исключительно», из-за чего нарушилась конструкция закона и появилось двойное трактование нескольких положений.
Совфед предложил депутатам создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон и принять его. Володин рассказал, что Совет Думы принял такое решение, а также решил провести служебное расследование, по итогам которого будут сделаны выводы. В комиссию вошли глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, депутаты Петр Толстой и Александр Хинштейн, также для участия пригласили представителей правительства.
В законопроекте предлагается установить, что школы и колледжи, которые проводят учебу с помощью электронных ресурсов, должны использовать государственные информационные системы. Для обучения они могут выбирать электронные образовательные ресурсы, которые входят в федеральный перечень ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения. Такие ресурсы будут включать в перечень по результатам экспертизы их материалов.