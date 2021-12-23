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Путин: коллективный иммунитет в 80% может быть достигнут в первой половине 2022 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что уровень коллективного иммунитета в 80% будет достигнут в стране в первом полугодии 2022 г. Об этом он заявил на пресс-конференции 23 декабря.

По его словам, сейчас этот показатель составляет 59,4%, сюда входят как привитые, так и переболевшие COVID-19. «Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал президент.

«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах <...> низкий уровень вакцинации», — признал Путин. По данным оперштаба на 17 декабря, первым компонентом вакцины привились 76,52 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 70,83 млн человек.

Ранее в декабре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что до конца текущего года в России начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Минздрав 24 ноября зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков этого возраста. 

Ранее по теме: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 58,8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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