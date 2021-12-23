Путин: коллективный иммунитет в 80% может быть достигнут в первой половине 2022 года

По его словам, сейчас этот показатель составляет 59,4%, сюда входят как привитые, так и переболевшие COVID-19. «Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал президент.