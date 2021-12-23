Путин: коллективный иммунитет в 80% может быть достигнут в первой половине 2022 года
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что уровень коллективного иммунитета в 80% будет достигнут в стране в первом полугодии 2022 г. Об этом он заявил на пресс-конференции 23 декабря.
По его словам, сейчас этот показатель составляет 59,4%, сюда входят как привитые, так и переболевшие COVID-19. «Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал президент.
«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах <...> низкий уровень вакцинации», — признал Путин. По данным оперштаба на 17 декабря, первым компонентом вакцины привились 76,52 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 70,83 млн человек.
Ранее в декабре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что до конца текущего года в России начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Минздрав 24 ноября зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков этого возраста.