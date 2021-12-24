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Общество

Большинство россиян одобрили вакцинацию детей от коронавируса

Ведомости

Больше половины — 56% — россиян поддерживают вакцинацию несовершеннолетних от коронавируса при получении на это согласия родителей, следует из результатов опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» среди 1600 граждан старше 18 лет.

Отмечается, что доля людей, выступающих за то, чтобы прививать детей от COVID-19, возросла на 2 п. п. по сравнению с апрелем. При этом доля прошедших вакцинацию респондентов с того же периода увеличилась на 38 п. п. до 54%.

Желание, чтобы пандемия закончилась, страх заболеть COVID-19 и заразить им родных стали основными причинами, по которым опрошенные решили сделать прививки. Не прошедшие вакцинацию люди объяснили это боязнью побочных эффектов от препаратов, недоверием к таковым, наличием медотвода и антител после уже перенесенного коронавируса.

46% опрошенных рассказали, что их родственники переболели COVID-19, что на 15 п. п. превышает апрельские значения. Еще у 30% заразились друзья, столько же перенесли инфекцию сами.

Вчера президент России Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 59,4%. По мнению главы государства, этот показатель является низким. По данным оперштаба на 23 декабря, за время пандемии COVID-19 заболели более 10,3 млн граждан, из которых 9,1 млн человек выздоровели, 301 271 пациент умер.

24 ноября в России зарегистрировали препарат «Спутник М» для детей 12-17 лет. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.

Ранее по теме: ВОЗ рекомендовала отказаться от всеобщей вакцинации детей и подростков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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