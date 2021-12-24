Большинство россиян одобрили вакцинацию детей от коронавируса
Больше половины — 56% — россиян поддерживают вакцинацию несовершеннолетних от коронавируса при получении на это согласия родителей, следует из результатов опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» среди 1600 граждан старше 18 лет.
Отмечается, что доля людей, выступающих за то, чтобы прививать детей от COVID-19, возросла на 2 п. п. по сравнению с апрелем. При этом доля прошедших вакцинацию респондентов с того же периода увеличилась на 38 п. п. до 54%.
Желание, чтобы пандемия закончилась, страх заболеть COVID-19 и заразить им родных стали основными причинами, по которым опрошенные решили сделать прививки. Не прошедшие вакцинацию люди объяснили это боязнью побочных эффектов от препаратов, недоверием к таковым, наличием медотвода и антител после уже перенесенного коронавируса.
46% опрошенных рассказали, что их родственники переболели COVID-19, что на 15 п. п. превышает апрельские значения. Еще у 30% заразились друзья, столько же перенесли инфекцию сами.
Вчера президент России Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 59,4%. По мнению главы государства, этот показатель является низким. По данным оперштаба на 23 декабря, за время пандемии COVID-19 заболели более 10,3 млн граждан, из которых 9,1 млн человек выздоровели, 301 271 пациент умер.
24 ноября в России зарегистрировали препарат «Спутник М» для детей 12-17 лет. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.