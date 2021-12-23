ВОЗ рекомендовала отказаться от всеобщей вакцинации детей и подростков
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков, это следует из публикации о применении бустерных доз вакцины от коронавируса.
ВОЗ на данный момент не рекомендует проводить общую вакцинацию детей и подростков, поскольку «бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», а высокий охват во всех странах среди тех групп, которые подвержены наивысшему риску тяжелого заболевания, еще не достигнут.
20 декабря Министерство здравоохранения России внесло вакцинацию подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дети в этом возрасте относятся к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса. В данную группу также включены студенты вузов и государственные гражданские и муниципальные служащие.
24 декабря в России зарегистрировали препарат «Спутник М» для детей 12-17 лет. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.