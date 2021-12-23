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ВОЗ рекомендовала отказаться от всеобщей вакцинации детей и подростков

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков, это следует из публикации о применении бустерных доз вакцины от коронавируса.

ВОЗ на данный момент не рекомендует проводить общую вакцинацию детей и подростков, поскольку «бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», а высокий охват во всех странах среди тех групп, которые подвержены наивысшему риску тяжелого заболевания, еще не достигнут.

20 декабря Министерство здравоохранения России внесло вакцинацию подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дети в этом возрасте относятся к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса. В данную группу также включены студенты вузов и государственные гражданские и муниципальные служащие.

24 декабря в России зарегистрировали препарат «Спутник М» для детей 12-17 лет. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.

Ранее по теме: Минздрав включил вакцинацию подростков от коронавируса в календарь прививок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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