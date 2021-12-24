Модераторы TikTok подали иск к компании из-за психологических травм
Группа модераторов контента социальной сети TikTok подала иск к компании и ее владельцу ByteDance Inc. из-за психологических травм, которые были получены в результате просмотра видеороликов со сценами насилия, стрельбы в школах, убийств и каннибализма. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исковые документы.
Истцы через суд потребовали компенсацию за психологические травмы (ее сумма не раскрывается), а также постановление суда об обязательстве TikTok создать медицинский фонд для модераторов.
Одна из сотрудниц TikTok Кэнди Фрейзер заявила, что вынуждена просматривать видео с изображением насилия, в результате чего у нее появились проблемы со сном, а когда она засыпает, то ей снятся «ужасные» кошмары, пишет агентство.
В иске утверждается, что TikTok требует от модераторов работы в очень быстром темпе. Они просматривают сотни видео за 12-часовую смену с одним часом перерыва на обед и двумя 15-минутными перерывами.
«Из-за огромного объема контента модераторам контента разрешается не более 25 секунд на одно видео, и они могут одновременно просматривать от трех до десяти видео», — говорится в исковом заявлении. TikTok был членом группы социальных сетей, включая Facebook и YouTube, которые разработали рекомендации, направленные на помощь модераторам справляться с контентом, содержащим сцены жестокого обращения. Но TikTok не выполнил правила, которые включают психологическую поддержку и ограничение смены четырьмя часами, отмечается в документе.