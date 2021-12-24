Модераторы TikTok подали иск к компании из-за психологических травм

«Из-за огромного объема контента модераторам контента разрешается не более 25 секунд на одно видео, и они могут одновременно просматривать от трех до десяти видео», — говорится в исковом заявлении. TikTok был членом группы социальных сетей, включая Facebook и YouTube, которые разработали рекомендации, направленные на помощь модераторам справляться с контентом, содержащим сцены жестокого обращения. Но TikTok не выполнил правила, которые включают психологическую поддержку и ограничение смены четырьмя часами, отмечается в документе.