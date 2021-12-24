Газета
Технологии

Модераторы TikTok подали иск к компании из-за психологических травм

Ведомости

Группа модераторов контента социальной сети TikTok подала иск к компании и ее владельцу ByteDance Inc. из-за психологических травм, которые были получены в результате просмотра видеороликов со сценами насилия, стрельбы в школах, убийств и каннибализма. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исковые документы. 

Истцы через суд потребовали компенсацию за психологические травмы (ее сумма не раскрывается), а также постановление суда об обязательстве TikTok создать медицинский фонд для модераторов.

Одна из сотрудниц TikTok Кэнди Фрейзер заявила, что вынуждена просматривать видео с изображением насилия, в результате чего у нее появились проблемы со сном, а когда она засыпает, то ей снятся «ужасные» кошмары, пишет агентство.

В иске утверждается, что TikTok требует от модераторов работы в очень быстром темпе. Они просматривают сотни видео за 12-часовую смену с одним часом перерыва на обед и двумя 15-минутными перерывами.

«Из-за огромного объема контента модераторам контента разрешается не более 25 секунд на одно видео, и они могут одновременно просматривать от трех до десяти видео», — говорится в исковом заявлении. TikTok был членом группы социальных сетей, включая Facebook и YouTube, которые разработали рекомендации, направленные на помощь модераторам справляться с контентом, содержащим сцены жестокого обращения. Но TikTok не выполнил правила, которые включают психологическую поддержку и ограничение смены четырьмя часами, отмечается в документе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных