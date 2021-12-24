В РАН планируют согласовать свод правил русской орфографии к концу 2024 года

В начале ноября Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства об утверждении свода правил орфографии и пунктуации русского языка. В проекте говорится, что впервые такие своды правил были созданы в 1956 г. За прошедшее время назрела необходимость в их дополнении и уточнении — в их формулировках обнаружились некоторые пропуски и неточности, а некоторые языковые явления были не охвачены этими источниками изначально, считают авторы документа. Кроме того, сам язык претерпел изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов и конструкции, для которых сейчас нет закрепленных правил.