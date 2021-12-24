В РАН планируют согласовать свод правил русской орфографии к концу 2024 года
Полный свод правил русской орфографии планируется согласовать с Орфографической комиссией Российской академии наук (РАН) к концу 2024 г., сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии, завотделом культуры русской речи Института русского языка РАН Алексея Шмелева.
По его словам, сейчас подготовлен краткий свод основных правил русской орфографии, его рассматривает комиссия, а согласовать его планируется в январе следующего года. «К концу 2024 г. предполагается согласовать с Орфографической комиссией РАН полный свод правил орфографии, который будет подготовлен в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН, он будет представлен в электронном виде и в дальнейшем будет непрерывно пополняться», — добавил Шмелев.
В начале ноября Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства об утверждении свода правил орфографии и пунктуации русского языка. В проекте говорится, что впервые такие своды правил были созданы в 1956 г. За прошедшее время назрела необходимость в их дополнении и уточнении — в их формулировках обнаружились некоторые пропуски и неточности, а некоторые языковые явления были не охвачены этими источниками изначально, считают авторы документа. Кроме того, сам язык претерпел изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов и конструкции, для которых сейчас нет закрепленных правил.
Правительственная комиссия по русскому языку была создана летом 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. В ее задачи вошло проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, а также разработка концепции государственной языковой политики и определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматики, содержащих нормы современного русского литературного языка.
В 2019 г. Путин объявил о планах по формированию «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом». Говоря о пересмотре правил и норм русского языка, он отмечал, что этот процесс «не должен означать каких-то революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии».