В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов
В аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, отменено три. В «Домодедово», по данным сервиса, задержано пять рейсов. По данным онлайн-табло аэропортов, изменения затронули только 45 рейсов.
Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.
31 декабря в аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 100 рейсов, больше всего задержек было в «Шереметьево» — 60.
«Отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой по решению авиакомпаний», — пояснил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.