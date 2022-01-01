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В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

Ведомости

1 января в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменены или задержаны 89 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Большая часть отмененных рейсов — 75 — приходится на «Шереметьево».

В аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, отменено три. В «Домодедово», по данным сервиса, задержано пять рейсов. По данным онлайн-табло аэропортов, изменения затронули только 45 рейсов.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.

31 декабря в аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 100 рейсов, больше всего задержек было в «Шереметьево» — 60.

«Отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой по решению авиакомпаний», — пояснил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных