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Общество

ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр болезнью

Ведомости

В новую версию Международной классификации болезней (МКБ), которая вступила в силу 1 января, включили видео- и цифровую игроманию. Такое решение обусловлено накопленными медициной данными, передает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ раскрывает понятие игрового расстройства как «модель поведения при игре в цифровые или видеоигры, отличающуюся нарушением контроля за игрой». Главный приоритет люди отводят игре, в то время как другие интересы и повседневные занятия отходят на второй план.

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Диагноз при этом ставится в том случае, если возникающие из-за игромании проблемы в личной, семейной, социальной и иных областях продолжаются не менее года. В тяжелых случаях диагностировать расстройство могут и за меньший срок, отмечают в ВОЗ.

Новая версия классификатора болезней находилась в разработке более 10 лет. МКБ-11 содержит более 55 000 уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти, отмечает ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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