ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр болезнью
ВОЗ раскрывает понятие игрового расстройства как «модель поведения при игре в цифровые или видеоигры, отличающуюся нарушением контроля за игрой». Главный приоритет люди отводят игре, в то время как другие интересы и повседневные занятия отходят на второй план.
Диагноз при этом ставится в том случае, если возникающие из-за игромании проблемы в личной, семейной, социальной и иных областях продолжаются не менее года. В тяжелых случаях диагностировать расстройство могут и за меньший срок, отмечают в ВОЗ.
Новая версия классификатора болезней находилась в разработке более 10 лет. МКБ-11 содержит более 55 000 уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти, отмечает ВОЗ.