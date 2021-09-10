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Китайские власти запретили школьникам играть в видеоигры более трех часов в неделю

Это обрушило акции компаний игровой отрасли и в целом рынок
Глеб Мишутин
Борьба китайского правительства с игроманией – не новинка / Aly Song / Reuters

Акции основных китайских производителей компьютерных игр, Tencent и NetEase, обвалились 9 сентября после публикаций о том, что 8 сентября китайские регуляторы вызвали их представителей и предупредили, что они должны строго следовать введенным ограничениям на игровое время для детей.

Как сообщает агентство «Синьхуа», собеседование с представителями компаний провели ответственные работники отдела пропаганды ЦК КПК и государственных регуляторов. Как говорится в сообщении агентства, представители партии и правительства также указали, что «удалению подлежит контент непристойного и насильственного характера, а также контент, содержащий нездоровые тенденции, такие, как поклонение деньгам и женоподобие». Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщила, что регулятор даже временно заморозил выдачу разрешений на выпуск новых игр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных