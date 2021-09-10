Китайские власти запретили школьникам играть в видеоигры более трех часов в неделю

Как сообщает агентство «Синьхуа», собеседование с представителями компаний провели ответственные работники отдела пропаганды ЦК КПК и государственных регуляторов. Как говорится в сообщении агентства, представители партии и правительства также указали, что «удалению подлежит контент непристойного и насильственного характера, а также контент, содержащий нездоровые тенденции, такие, как поклонение деньгам и женоподобие». Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщила, что регулятор даже временно заморозил выдачу разрешений на выпуск новых игр.