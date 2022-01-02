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Аэропорт Перми временно закрыли из-за снегопада

Ведомости

В связи с обильным снегопадом и необходимостью расчистки аэродрома временно закрыт аэропорт Перми, сообщила Уральская транспортная прокуратура. На запасной аэродром в Екатеринбург пришлось направить самолет «Аэрофлота», который летел в Пермь из «Шереметьево».

«Аэропорт "Большое Савино" в период с 13.00 до 16.00 часов закрыт для приема и выпуска воздушных судов», — говорится в сообщении прокуратура в Telegram.

Задержан вылет рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот», также с опозданием вылетит борт в Тюмень перевозчика Utair. Согласно онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», задерживается и борт авиакомпании «Россия» из Хургады. В обратном направлении самолет направится тоже позднее. 

Пермская транспортная прокуратура контролирует оказание пассажирам необходимых услуг, отметили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных