Аэропорт Перми временно закрыли из-за снегопада

В связи с обильным снегопадом и необходимостью расчистки аэродрома временно закрыт аэропорт Перми, сообщила Уральская транспортная прокуратура. На запасной аэродром в Екатеринбург пришлось направить самолет «Аэрофлота», который летел в Пермь из «Шереметьево».