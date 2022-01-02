Аэропорт Перми временно закрыли из-за снегопада
В связи с обильным снегопадом и необходимостью расчистки аэродрома временно закрыт аэропорт Перми, сообщила Уральская транспортная прокуратура. На запасной аэродром в Екатеринбург пришлось направить самолет «Аэрофлота», который летел в Пермь из «Шереметьево».
«Аэропорт "Большое Савино" в период с 13.00 до 16.00 часов закрыт для приема и выпуска воздушных судов», — говорится в сообщении прокуратура в Telegram.
Задержан вылет рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот», также с опозданием вылетит борт в Тюмень перевозчика Utair. Согласно онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», задерживается и борт авиакомпании «Россия» из Хургады. В обратном направлении самолет направится тоже позднее.
Пермская транспортная прокуратура контролирует оказание пассажирам необходимых услуг, отметили в ведомстве.