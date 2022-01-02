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Reuters: по всему миру отменили более 3600 авиарейсов из-за «омикрона» и непогоды

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Более 3600 авиарейсов были отменены по всему миру в воскресенье, 2 декабря, из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт FlightAware, отслеживающий полетные данные.

Более 2100 отмененных рейсов пришлись на прилеты и вылеты из США, а также авиаперевозки внутри страны, еще 6400 рейсов были задержаны. Больше всего рейсов отменили американские SkyWest и Southwest (каждая — более 400).

Как отмечает Reuters, рождественские и новогодние праздники обычно являются самым загруженным периодом для авиаперелетов, однако авиакомпании были вынуждены принять меры, чтобы обезопасить пилотов и членов экипажей на фоне роста заболеваемости «омикроном». Накануне в США зарегистрировали 346 869 новых случаев заражения COVID-19, общее число летальных исходов выросло на 377 и достигло 828 562.

31 декабря в Москве отменили или задержали более 155 рейсов. В пресс-службе Шереметьево заявили, что ряд рейсов был отменен в связи с низкой загрузкой по решению авиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных