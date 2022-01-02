Reuters: по всему миру отменили более 3600 авиарейсов из-за «омикрона» и непогоды
Более 3600 авиарейсов были отменены по всему миру в воскресенье, 2 декабря, из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт FlightAware, отслеживающий полетные данные.
Более 2100 отмененных рейсов пришлись на прилеты и вылеты из США, а также авиаперевозки внутри страны, еще 6400 рейсов были задержаны. Больше всего рейсов отменили американские SkyWest и Southwest (каждая — более 400).
Как отмечает Reuters, рождественские и новогодние праздники обычно являются самым загруженным периодом для авиаперелетов, однако авиакомпании были вынуждены принять меры, чтобы обезопасить пилотов и членов экипажей на фоне роста заболеваемости «омикроном». Накануне в США зарегистрировали 346 869 новых случаев заражения COVID-19, общее число летальных исходов выросло на 377 и достигло 828 562.
31 декабря в Москве отменили или задержали более 155 рейсов. В пресс-службе Шереметьево заявили, что ряд рейсов был отменен в связи с низкой загрузкой по решению авиакомпаний.