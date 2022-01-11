ВШЭ сообщила о снижении проходного балла ЕГЭ в вузах впервые за 10 лет

В прошлом году тенденция постоянного роста качества приема в вузы остановилась. С 2015 по 2020 г. средний проходной балл ЕГЭ в России увеличился с 66,1 до 70,8, а в 2021 г. снизился до 70,3 балла. В регионах без учета Москвы и Санкт-Петербурга показатель снизился с 67,5 до 66,9 балла. В исследовании говорится, что в 2021 г. Минобрнауки выделило больше бюджетных мест вузам в регионах, поэтому на бюджет поступили абитуриенты, которые раньше не смогли бы пройти по конкурсу баллов. Однако на платной форме обучения средний балл вырос на 0,4% в 2021 г. по сравнению с 2020 г., а без учета Москвы и Санкт-Петербурга – на 0,3.