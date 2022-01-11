ВШЭ сообщила о снижении проходного балла ЕГЭ в вузах впервые за 10 лет
Средний проходной балл Единого госэкзамена (ЕГЭ) на бюджет в бакалавриате или специалитете очной формы обучения в 2021 г. снизился на 0,5 до 70,3 балла, говорится в исследовании Высшей школы экономики, подготовленное при поддержке Минобрнауки. Показатель снизился впервые за 10 лет.
В прошлом году тенденция постоянного роста качества приема в вузы остановилась. С 2015 по 2020 г. средний проходной балл ЕГЭ в России увеличился с 66,1 до 70,8, а в 2021 г. снизился до 70,3 балла. В регионах без учета Москвы и Санкт-Петербурга показатель снизился с 67,5 до 66,9 балла. В исследовании говорится, что в 2021 г. Минобрнауки выделило больше бюджетных мест вузам в регионах, поэтому на бюджет поступили абитуриенты, которые раньше не смогли бы пройти по конкурсу баллов. Однако на платной форме обучения средний балл вырос на 0,4% в 2021 г. по сравнению с 2020 г., а без учета Москвы и Санкт-Петербурга – на 0,3.
Также в прошлом году продолжилось сокращение числа негосударственных вузов: за два года показатель уменьшился на 13%. Авторы исследования отметили, что во время пандемии с рынка уходят слабейшие вузы приемом меньше 300 человек. Государственные и частные вузы с потоком более 300 человек не почувствовали значимых изменений.
В 2021 г. продолжилась тенденция роста доли студентов, которые были зачислены на первый курс со средним проходным баллом выше 80: такие баллы получили 22,2% зачисленных. 23% первокурсников были зачислены со средним баллом 70-79, 35% набрали по 56-69 баллов, 19% — 56 баллов и ниже. Авторы доклада пояснили, что это произошло из-за роста числа бюджетных мест, а не из-за снижения требований к абитуриентам.
Также в исследовании говорится, что несмотря на рост числа бюджетных мест, большинство региональных вузов смогли сохранить качество приема – повысить средний проходной балл и привлечь больше студентов на платную форму обучения.