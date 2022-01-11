В ВОЗ спрогнозировали заражение омикроном половины населения Европы

10 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Давид Набарро заявил, что ближайшие три месяца будут трудными из-за распространения штамма коронавируса омикрон, но конец пандемии близок. По его словам, коронавирус продолжит мутировать и будут появляться новые штаммы. При этом ни в одном государстве сейчас нет возможности ввести серьезные ограничения. Особенно это касается развивающихся стран. Он также выразил беспокойство по поводу того, что если системы здравоохранения стран Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других регионах уже перегружены.