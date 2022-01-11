В ВОЗ спрогнозировали заражение омикроном половины населения Европы
В ближайшие 6-8 недель более 50% населения Европы заразится вариантом коронавируса омикрон, сообщил руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на основе прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.
«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано омикроном в ближайшие 6-8 недель», — сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
10 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Давид Набарро заявил, что ближайшие три месяца будут трудными из-за распространения штамма коронавируса омикрон, но конец пандемии близок. По его словам, коронавирус продолжит мутировать и будут появляться новые штаммы. При этом ни в одном государстве сейчас нет возможности ввести серьезные ограничения. Особенно это касается развивающихся стран. Он также выразил беспокойство по поводу того, что если системы здравоохранения стран Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других регионах уже перегружены.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 по всему миру, общее количество случаев заражения COVID-19 приблизилось к 310,6 млн, скончались 5,5 млн больных. Наиболее сложная ситуация отмечается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.