Газета
Бизнес

В АТОР сообщили о почти трехкратном росте числа российских туристов на Мальдивах

Ведомости

В 2021 г. Мальдивы посетили свыше 222 тыс. российских туристов, что в 2,7 раза превышает показатель допандемийного 2019 г., сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«По итогам 2021 года на Мальдивах официально насчитали 222 424 туриста из России. Эта цифра в 2,7 раза больше прежнего рекорда 2019 года, каждый шестой турист на островах оказался россиянином», — сказала Ломидзе, ссылаясь на данные министерства туризма Мальдив.

По информации ведомства, в 2019 г. Мальдивы посетили 83 369 граждан России, их доля в общем турпоток составила 4,9%. По итогам прошедшего года она увеличилась почти в 3,5 раза — до 16,8%, россияне находятся на втором месте по этому показателю после туристов из Индии.

При этом в декабре Мальдивы посетили 17 611 туристов из России, что является максимумом по сравнению с другими месяцами 2021 г. и в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. Свыше 7 тыс. из них — 40% прибывших в декабре — прилетели на Мальдивы отмечать Новый год, отметила Ломидзе.

Самыми популярными зарубежными направлениями для путешествий россиян в новогодние праздники 2022 г. стали Египет, Турция и ОАЭ, сообщили представители туроператоров Tez Tour и TUI Россия. Самостоятельные путешественники предпочли поездки по России, в страны СНГ, Турцию, Грузию и ОАЭ.

Ранее по теме: Куда россияне летали отдыхать на Новый год

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных