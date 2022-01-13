В АТОР сообщили о почти трехкратном росте числа российских туристов на Мальдивах
В 2021 г. Мальдивы посетили свыше 222 тыс. российских туристов, что в 2,7 раза превышает показатель допандемийного 2019 г., сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
«По итогам 2021 года на Мальдивах официально насчитали 222 424 туриста из России. Эта цифра в 2,7 раза больше прежнего рекорда 2019 года, каждый шестой турист на островах оказался россиянином», — сказала Ломидзе, ссылаясь на данные министерства туризма Мальдив.
По информации ведомства, в 2019 г. Мальдивы посетили 83 369 граждан России, их доля в общем турпоток составила 4,9%. По итогам прошедшего года она увеличилась почти в 3,5 раза — до 16,8%, россияне находятся на втором месте по этому показателю после туристов из Индии.
При этом в декабре Мальдивы посетили 17 611 туристов из России, что является максимумом по сравнению с другими месяцами 2021 г. и в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. Свыше 7 тыс. из них — 40% прибывших в декабре — прилетели на Мальдивы отмечать Новый год, отметила Ломидзе.
Самыми популярными зарубежными направлениями для путешествий россиян в новогодние праздники 2022 г. стали Египет, Турция и ОАЭ, сообщили представители туроператоров Tez Tour и TUI Россия. Самостоятельные путешественники предпочли поездки по России, в страны СНГ, Турцию, Грузию и ОАЭ.