В АТОР сообщили о почти трехкратном росте числа российских туристов на Мальдивах

При этом в декабре Мальдивы посетили 17 611 туристов из России, что является максимумом по сравнению с другими месяцами 2021 г. и в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. Свыше 7 тыс. из них — 40% прибывших в декабре — прилетели на Мальдивы отмечать Новый год, отметила Ломидзе.