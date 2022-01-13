«Известия»: реформа накопительных пенсий запланирована на 2022 год

В России накопительная часть пенсии заморожена с 2014 г. в качестве временной меры. До этого россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или на страховую часть, тем самым увеличивая баллы для расчета размера пенсии. Сейчас отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. В декабре президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 г. Ожидается, что решение поможет сэкономить в следующем году 669,3 млрд руб. из федерального бюджета.