«Известия»: реформа накопительных пенсий запланирована на 2022 год
В 2022 г. в России планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий, сообщают «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли.
Реформа предполагает преобразование накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Среди обсуждаемых мер — налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства в зависимости от уровня достатка и страхование накоплений до 1,4 млн руб. по аналогии с банковскими депозитами.
По словам гендиректора СберНПФ Александра Зарецкого, обсуждаемая трансформация будет добровольной: россияне смогут переводить свои пенсионные накопления в негосударственные фонды либо использовать их для покупки страховых баллов в системе ОПС.
Еще один собеседник издания сообщил, что концепция реформы предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО. При этом для первого взноса предлагается использовать «замороженные» средства, накопленные до 2014 г. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил «Известиям», что в правительстве прорабатываются все эти пункты. Он добавил, что предложил застраховать всю сумму пенсионных накоплений, за это также выступает рынок.
По данным источника газеты, Минфин должен был представить финальный вариант поправок правительству до 15 декабря. Аксаков ожидает, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в этом году. При этом собеседники «Известий» отмечают, что итоговые параметры реформы называть пока рано, ссылаясь на опыт неоднократной корректировки предыдущих концепций.
В России накопительная часть пенсии заморожена с 2014 г. в качестве временной меры. До этого россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или на страховую часть, тем самым увеличивая баллы для расчета размера пенсии. Сейчас отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. В декабре президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 г. Ожидается, что решение поможет сэкономить в следующем году 669,3 млрд руб. из федерального бюджета.
Накануне Минфин сообщил, что расходы на индексацию пенсий в текущем году составят 549,7 млрд руб. Из них 377 млрд заложено в бюджете, еще 172,7 млрд составляют дополнительные расходы на индексацию по уровню выше фактической инфляции по поручению Путина.