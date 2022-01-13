Сбербанк с 17 января отправит половину сотрудников на удаленку

Сотрудники Сбербанка ранее уже переходили на удаленный режим работы. Так, в октябре 2020 г. в пресс-службе компании сообщали о планах перевести на удаленку до 70% офисных сотрудников в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости COVID-19.