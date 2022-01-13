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Сбербанк с 17 января отправит половину сотрудников на удаленку

Ведомости

С понедельника, 17 января, половина сотрудников Сбербанка перейдет на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил журналистам президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума, передает ТАСС.

«Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим на виртуальный (режим. — Ред.)», — сказал Греф.

Сотрудники Сбербанка ранее уже переходили на удаленный режим работы. Так, в октябре 2020 г. в пресс-службе компании сообщали о планах перевести на удаленку до 70% офисных сотрудников в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости COVID-19.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и регионам подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Также она заявила, что новый рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон неизбежен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных