Сбербанк с 17 января отправит половину сотрудников на удаленку
С понедельника, 17 января, половина сотрудников Сбербанка перейдет на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил журналистам президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума, передает ТАСС.
«Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим на виртуальный (режим. — Ред.)», — сказал Греф.
Сотрудники Сбербанка ранее уже переходили на удаленный режим работы. Так, в октябре 2020 г. в пресс-службе компании сообщали о планах перевести на удаленку до 70% офисных сотрудников в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости COVID-19.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и регионам подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Также она заявила, что новый рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон неизбежен.