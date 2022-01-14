Бизнес Казахстана скорректировал сумму ущерба от беспорядков
Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» оценила ущерб бизнесу от беспорядков в стране более чем в $217 млн, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу НПП. 13 января ущерб оценили в $215 млн — сумма уменьшилась на 10%.
«Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 94,4 млрд тенге, из них в Алматы 92,4 млрд тенге. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1602, общепит – 52, финсектор – 77, логистика – 27, СМИ – 5», — сообщили в НПП.
В девяти областях Казахстана выявили 1763 пострадавших субъекта бизнеса и 2065 объектов, в том числе 1618 субъектов и 1904 объекта в Алма-Ате. Ранее об ущербе сообщили бизнесмены из Павлодарской и Мангистауской областей, однако информация не подтвердилась, поэтому их исключили из реестра пострадавшего бизнеса.
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации в стране начался их вывод из Казахстана.