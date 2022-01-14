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Бизнес Казахстана скорректировал сумму ущерба от беспорядков

Ведомости

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» оценила ущерб бизнесу от беспорядков в стране более чем в $217 млн, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу НПП. 13 января ущерб оценили в $215 млн — сумма уменьшилась на 10%.

«Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 94,4 млрд тенге, из них в Алматы 92,4 млрд тенге. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1602, общепит – 52, финсектор – 77, логистика – 27, СМИ – 5», — сообщили в НПП.

В девяти областях Казахстана выявили 1763 пострадавших субъекта бизнеса и 2065 объектов, в том числе 1618 субъектов и 1904 объекта в Алма-Ате. Ранее об ущербе сообщили бизнесмены из Павлодарской и Мангистауской областей, однако информация не подтвердилась, поэтому их исключили из реестра пострадавшего бизнеса.

2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации в стране начался их вывод из Казахстана.

Ранее по теме: Казахстанская «дочка» Сбербанка выделила 95 млн рублей на восстановление Алма-Аты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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