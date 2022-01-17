В Минюсте заявили о сокращении числа чиновников из-за реформы местного самоуправления

«По итогам 2020 г. мы имеем 293 000 муниципальных служащих, которые исполняют свои функции как на условиях полной, так и неполной занятости […]Таким образом, у нас где-то до трети от этой суммы, 293 000, при завершении вот этой реформы, которая у нас не завтра, а до 2028 г. продолжается, они у нас потеряют свою работу», — сказал замминистра.