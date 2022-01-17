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В Минюсте заявили о сокращении числа чиновников из-за реформы местного самоуправления

Ведомости

Около трети муниципальных служащих и почти половина муниципальных депутатов могут остаться без работы в результате принятия и исполнения реформы местного самоуправления. Об этом заявил замминистра юстиции Андрей Логинов, выступая в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

«По итогам 2020 г. мы имеем 293 000 муниципальных служащих, которые исполняют свои функции как на условиях полной, так и неполной занятости […]Таким образом, у нас где-то до трети от этой суммы, 293 000, при завершении вот этой реформы, которая у нас не завтра, а до 2028 г. продолжается, они у нас потеряют свою работу», — сказал замминистра.

«Мы не ведем подсчетов по такой категории, как депутатский корпус и работники подведомственных муниципальных учреждений, которых тоже ждет сокращение и укрупнение. В этом плане до 45% могут оказаться также на улице», — отметил он.

В конце декабря прошлого года в Госдуму был внесен законопроект  об организации местного самоуправления. Авторами законопроекта выступили председатели профильных комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Законопроектом подразумевается переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России, который продлится до 1 января 2028 г. Одноуровневая система означает, что вместо городских и сельских поселений в России появятся более крупные: например, муниципальные и городские округа. В городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) остается также деление на внутригородские территории.

Помимо этого законопроектом устанавливается единый срок полномочий должностных лиц местного самоуправления – пять лет. Ожидается, что одноуровневую систему работы местного самоуправления запустят в России 1 января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных