В Минюсте заявили о сокращении числа чиновников из-за реформы местного самоуправления
Около трети муниципальных служащих и почти половина муниципальных депутатов могут остаться без работы в результате принятия и исполнения реформы местного самоуправления. Об этом заявил замминистра юстиции Андрей Логинов, выступая в Совете Федерации, передает «РИА Новости».
«По итогам 2020 г. мы имеем 293 000 муниципальных служащих, которые исполняют свои функции как на условиях полной, так и неполной занятости […]Таким образом, у нас где-то до трети от этой суммы, 293 000, при завершении вот этой реформы, которая у нас не завтра, а до 2028 г. продолжается, они у нас потеряют свою работу», — сказал замминистра.
«Мы не ведем подсчетов по такой категории, как депутатский корпус и работники подведомственных муниципальных учреждений, которых тоже ждет сокращение и укрупнение. В этом плане до 45% могут оказаться также на улице», — отметил он.
В конце декабря прошлого года в Госдуму был внесен законопроект об организации местного самоуправления. Авторами законопроекта выступили председатели профильных комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Законопроектом подразумевается переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России, который продлится до 1 января 2028 г. Одноуровневая система означает, что вместо городских и сельских поселений в России появятся более крупные: например, муниципальные и городские округа. В городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) остается также деление на внутригородские территории.
Помимо этого законопроектом устанавливается единый срок полномочий должностных лиц местного самоуправления – пять лет. Ожидается, что одноуровневую систему работы местного самоуправления запустят в России 1 января 2023 г.