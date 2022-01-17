Академик РАН объяснил отсутствие антител к коронавирусу у некоторых переболевших

За последние сутки коронавирус выявили у 30 726 россиян — это рекордное значение с 10 декабря 2021 г. Заболеваемость растет на фоне распространения в России и в мире южноафриканского штамма «омикрон». При этом суточный прирост смертей от COVID-19 второй день подряд не превышает 700. Сегодня он составил 670 случаев. Это минимум с 30 июня 2021 г. В целом за всю пандемию коронавирусом заразились свыше 10,3 млн россиян. Из них почти 9,9 млн выздоровели, 321 990 скончались.