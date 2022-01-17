Академик РАН объяснил отсутствие антител к коронавирусу у некоторых переболевших
Отсутствие у переболевших COVID-19 антител к коронавирусу или их низкий уровень не означают, что у этих людей нет иммунитета к инфекции, заявил на заседании рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19 в Госдуме член Российской академии наук (РАН), научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.
«У нас есть несколько пациентов, которые переболели ковидом, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме», — сказал он, цитату ученого приводят «Известия».
В качестве примера Зверев привел пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, но при этом с невысоким уровнем антител или их полным отсутствием. Коронавирус, вновь попадая в организм таких людей, «вызывает к жизни» клетки иммунной системы. Они предотвращают повторное развитие болезни. Это и называется иммунитетом, сказал академик.
По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 80,2 млн граждан, из них 76,5 млн прошли полный курс вакцинации.
За последние сутки коронавирус выявили у 30 726 россиян — это рекордное значение с 10 декабря 2021 г. Заболеваемость растет на фоне распространения в России и в мире южноафриканского штамма «омикрон». При этом суточный прирост смертей от COVID-19 второй день подряд не превышает 700. Сегодня он составил 670 случаев. Это минимум с 30 июня 2021 г. В целом за всю пандемию коронавирусом заразились свыше 10,3 млн россиян. Из них почти 9,9 млн выздоровели, 321 990 скончались.