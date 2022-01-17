Генсек ООН призвал готовиться к новой пандемии

Гутерреш призвал «справедливо и беспристрастно» бороться с нынешней пандемией коронавируса. Он напомнил, что осенью ВОЗ обнародовала стратегию, нацеленную на вакцинацию 40% населения всех стран мира к концу 2021 г. и 70% — к середине 2022 г. «Мы далеки от этих целей», — резюмировал глава ООН.