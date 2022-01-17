Генсек ООН призвал готовиться к новой пандемии
Мир должен начать готовиться к новой пандемии, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме.
«Мы должны подготовиться к следующей пандемии с помощью инвестиций в мониторинг, раннее выявление и быстрое реагирование в каждой стране, а также путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения», — сказал он. Стенограмма его речи опубликована на сайте ООН.
Гутерреш призвал «справедливо и беспристрастно» бороться с нынешней пандемией коронавируса. Он напомнил, что осенью ВОЗ обнародовала стратегию, нацеленную на вакцинацию 40% населения всех стран мира к концу 2021 г. и 70% — к середине 2022 г. «Мы далеки от этих целей», — резюмировал глава ООН.
Гутерреш подчеркнул, что фармацевтические компании должны проявить солидарность и поделиться с развивающимися странами лицензиями, ноу-хау и технологиями. В этом случае получится справиться с пандемией, пояснил он.
13 января на Гайдаровском форуме премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нынешняя пандемия может быть не последней. Ввиду этого он указал на необходимость в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз.
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время COVID-19 подтвердился у 328,9 млн жителей планеты. Из них свыше 5,5 млн человек в результате умерли.