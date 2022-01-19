В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 8795 случаев коронавируса против 8342 днем ранее. Это максимальный показатель с июня 2021 г. Количество смертей от COVID-19 в столице за сутки возросло до 71. Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 4382 случая, в Подмосковье — 2626, в Нижегородской области — 881, в Краснодарском крае — 730, в Свердловской области — 628.