В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 33 899 случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил отметку в 33 000 заболевших впервые с 27 ноября 2021 г. За сутки от COVID-19 скончались 698 человек.
За весь период пандемии в России выявили 10 899 411 случаев болезни. 9 925 855 пациентов выздоровели от вируса, 323 376— скончались.
В Москве за сутки выявили 8795 случаев коронавируса против 8342 днем ранее. Это максимальный показатель с июня 2021 г. Количество смертей от COVID-19 в столице за сутки возросло до 71. Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 4382 случая, в Подмосковье — 2626, в Нижегородской области — 881, в Краснодарском крае — 730, в Свердловской области — 628.
По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.