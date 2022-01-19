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В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 33 899 случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил отметку в 33 000 заболевших впервые с 27 ноября 2021 г. За сутки от COVID-19 скончались 698 человек.

За весь период пандемии в России выявили 10 899 411 случаев болезни. 9 925 855 пациентов выздоровели от вируса, 323 376— скончались.

В Москве за сутки выявили 8795 случаев коронавируса против 8342 днем ранее. Это максимальный показатель с июня 2021 г. Количество смертей от COVID-19 в столице за сутки возросло до 71. Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 4382 случая, в Подмосковье — 2626, в Нижегородской области — 881, в Краснодарском крае — 730, в Свердловской области — 628.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных