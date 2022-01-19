Газета
Общество

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за психологическое насилие

Ведомости

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. Такую инициативу она выдвинула на заседании комитета по госстроительству, сообщает «РИА Новости».

Панькина заявила, что ко второму чтению законопроекта о наказании за повторные побои необходимо рассмотреть внесение в уголовной кодекс не только физического, но и психологического насилия.

Осенью 2021 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает внесение поправок в ст. 116.1 УК о побоях, совершенных повторно.

Предлагаемый законопроект исполняет решение Конституционного суда (КС), который в апреле признал данную статью неконституционной. Тем самым предлагается исправить тот факт, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз получить лишь штраф по административной статье, хотя за второе избиение он был судим по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.

КС принял данное постановление по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей на то, что действующая статья 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности лиц с непогашенной судимостью по этой статье. Таким образом, действующая редакция статьи УК «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию», отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагаемые правительством санкции — обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода. Принятие законопроекта позволит «оказать позитивное влияние на предупреждение повторных побоев, которые в последние годы демонстрируют тенденцию количественного роста», считают в кабмине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных