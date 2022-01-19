В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за психологическое насилие
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. Такую инициативу она выдвинула на заседании комитета по госстроительству, сообщает «РИА Новости».
Панькина заявила, что ко второму чтению законопроекта о наказании за повторные побои необходимо рассмотреть внесение в уголовной кодекс не только физического, но и психологического насилия.
Осенью 2021 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает внесение поправок в ст. 116.1 УК о побоях, совершенных повторно.
Предлагаемый законопроект исполняет решение Конституционного суда (КС), который в апреле признал данную статью неконституционной. Тем самым предлагается исправить тот факт, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз получить лишь штраф по административной статье, хотя за второе избиение он был судим по уголовной статье 116.1. По решению КС такой правонарушитель должен нести уголовную ответственность за свои действия.
КС принял данное постановление по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей на то, что действующая статья 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности лиц с непогашенной судимостью по этой статье. Таким образом, действующая редакция статьи УК «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию», отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Предлагаемые правительством санкции — обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода. Принятие законопроекта позволит «оказать позитивное влияние на предупреждение повторных побоев, которые в последние годы демонстрируют тенденцию количественного роста», считают в кабмине.