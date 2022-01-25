В России предложили давать три дня выходных простудившимся

По его словам, россияне обращаются в поликлиники, чтобы оформить больничный при гриппе, ОРВИ и других простудных заболеваниях. Это перегружает систему здравоохранения во время пандемии: врачи тратят время на оформление справок, которые «фиксируют очевидное». Также простывший человек может заразиться коронавирусом в очереди ко врачу. По мнению Петрова, такая мера поможет снизить рутинную нагрузку на врачей, отделить поток пациентов с легкими простудными заболеваниями от более тяжелых и сэкономить часть средств Фонда социального страхования.