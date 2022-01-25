В России предложили давать три дня выходных простудившимся
Простудившимся работникам следует разрешить три дня оставаться дома для самостоятельного лечения без оформления больничного. С такой инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, он направил письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя», — заявил Петров.
По его словам, россияне обращаются в поликлиники, чтобы оформить больничный при гриппе, ОРВИ и других простудных заболеваниях. Это перегружает систему здравоохранения во время пандемии: врачи тратят время на оформление справок, которые «фиксируют очевидное». Также простывший человек может заразиться коронавирусом в очереди ко врачу. По мнению Петрова, такая мера поможет снизить рутинную нагрузку на врачей, отделить поток пациентов с легкими простудными заболеваниями от более тяжелых и сэкономить часть средств Фонда социального страхования.