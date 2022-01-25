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Общество

В России предложили давать три дня выходных простудившимся

Ведомости

Простудившимся работникам следует разрешить три дня оставаться дома для самостоятельного лечения без оформления больничного. С такой инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, он направил письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя», — заявил Петров.

По его словам, россияне обращаются в поликлиники, чтобы оформить больничный при гриппе, ОРВИ и других простудных заболеваниях. Это перегружает систему здравоохранения во время пандемии: врачи тратят время на оформление справок, которые «фиксируют очевидное». Также простывший человек может заразиться коронавирусом в очереди ко врачу. По мнению Петрова, такая мера поможет снизить рутинную нагрузку на врачей, отделить поток пациентов с легкими простудными заболеваниями от более тяжелых и сэкономить часть средств Фонда социального страхования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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