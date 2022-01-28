Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области
Вертолет Ми-8, принадлежащий Министерству обороны, совершил жесткую посадку на лед Волги в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию подтвердили в самом Минобороны.
Вертолет летел с военного аэродрома Мулино в Нижегородской области в Ульяновск, отметили в экстренной службе. «Предварительно установлено, что из-за технических проблем он жестко сел на лед реки Волги в 2-3 км от берега», — рассказал собеседник агентства.
В результате происшествия под лед Ми-8 не ушел, добавили в ведомстве. По данным источника, на борту были два человека. Ни один из них не пострадал, отметили в Минобороны.
Людей уже эвакуировали на аэродром базирования, сообщили в министерстве. Там подтвердили, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Также в ведомстве рассказали, что инцидент произошел в районе населенного пункта Дубки.
При этом в министерстве здравоохранения Ульяновской области заявили, что в результате инцидента, случившегося вблизи санатория «Дубки», пострадали три человека. Из-за этого на место происшествия выехали спасатели и медработники. В ведомстве заверили, что пациенты получат всю необходимую помощь.