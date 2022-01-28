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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области

Ведомости

Вертолет Ми-8, принадлежащий Министерству обороны, совершил жесткую посадку на лед Волги в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию подтвердили в самом Минобороны.

Вертолет летел с военного аэродрома Мулино в Нижегородской области в Ульяновск, отметили в экстренной службе. «Предварительно установлено, что из-за технических проблем он жестко сел на лед реки Волги в 2-3 км от берега», — рассказал собеседник агентства.

В результате происшествия под лед Ми-8 не ушел, добавили в ведомстве. По данным источника, на борту были два человека. Ни один из них не пострадал, отметили в Минобороны.

Людей уже эвакуировали на аэродром базирования, сообщили в министерстве. Там подтвердили, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Также в ведомстве рассказали, что инцидент произошел в районе населенного пункта Дубки.

При этом в министерстве здравоохранения Ульяновской области заявили, что в результате инцидента, случившегося вблизи санатория «Дубки», пострадали три человека. Из-за этого на место происшествия выехали спасатели и медработники. В ведомстве заверили, что пациенты получат всю необходимую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных