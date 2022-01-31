Синоптик спрогнозировал похолодание в центральной части России

30 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон «Надя» в ближайшие два дня принесет в Москву четверть месячной нормы снега, а сугробы в городе вырастут до 50 см. В воскресенье и понедельник в столице выпадет около 10 мм осадков, а сугробы вырастут до 50-52 см. Это близко к январским дням 1956 г., когда высота снежного покрова составляла рекордные 56 см, отметил Тишковец.