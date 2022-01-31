Синоптик спрогнозировал похолодание в центральной части России
Центр европейской части России на этой неделе похолодает, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до минус семи — минус восьми градусов, а днем будет около минус пяти», — рассказал Вильфанд. Он отметил, что погода будет комфортной и безветренной.
30 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон «Надя» в ближайшие два дня принесет в Москву четверть месячной нормы снега, а сугробы в городе вырастут до 50 см. В воскресенье и понедельник в столице выпадет около 10 мм осадков, а сугробы вырастут до 50-52 см. Это близко к январским дням 1956 г., когда высота снежного покрова составляла рекордные 56 см, отметил Тишковец.