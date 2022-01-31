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Синоптик спрогнозировал похолодание в центральной части России

Ведомости

Центр европейской части России на этой неделе похолодает, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до минус семи — минус восьми градусов, а днем будет около минус пяти», — рассказал Вильфанд. Он отметил, что погода будет комфортной и безветренной.

30 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон «Надя» в ближайшие два дня принесет в Москву четверть месячной нормы снега, а сугробы в городе вырастут до 50 см. В воскресенье и понедельник в столице выпадет около 10 мм осадков, а сугробы вырастут до 50-52 см. Это близко к январским дням 1956 г., когда высота снежного покрова составляла рекордные 56 см, отметил Тишковец.

Ранее по теме: Синоптик предупредил о выпадении в Москве четверти месячной нормы снега

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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