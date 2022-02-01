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В России часть соцвыплат и маткапитал с 1 февраля выросли на 8,4%

Ведомости

Часть социальных выплат, пособий и компенсаций, а также материнский капитал 1 февраля были проиндексированы на уровень фактической инфляции – 8,4%, ранее такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, 1 февраля были проиндексированы выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и люди, которые пострадали на производстве. Также выросли выплаты для семей с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Материнский капитал с 1 февраля увеличился с 483 900 до 524 500 руб. при рождении первого ребенка и до 693 100 руб. при рождении второго и последующих детей.

В 2022 г., по данным Минтруда, минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 63 932,4 руб., а максимальный – до 360 153 руб. за весь период выплаты. Если при родах были осложнения, пособие составит от 71 238,96 до 401 325,6 руб. Если же женщина родила сразу нескольких детей, пособие составит от 88 592,04 до 499 084,4 руб.

Ранее по теме: Минтруд напомнил о росте пособия по беременности и родам в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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