В России часть соцвыплат и маткапитал с 1 февраля выросли на 8,4%
Часть социальных выплат, пособий и компенсаций, а также материнский капитал 1 февраля были проиндексированы на уровень фактической инфляции – 8,4%, ранее такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, 1 февраля были проиндексированы выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и люди, которые пострадали на производстве. Также выросли выплаты для семей с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Материнский капитал с 1 февраля увеличился с 483 900 до 524 500 руб. при рождении первого ребенка и до 693 100 руб. при рождении второго и последующих детей.
В 2022 г., по данным Минтруда, минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 63 932,4 руб., а максимальный – до 360 153 руб. за весь период выплаты. Если при родах были осложнения, пособие составит от 71 238,96 до 401 325,6 руб. Если же женщина родила сразу нескольких детей, пособие составит от 88 592,04 до 499 084,4 руб.