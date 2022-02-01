В России часть соцвыплат и маткапитал с 1 февраля выросли на 8,4%

В 2022 г., по данным Минтруда, минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 63 932,4 руб., а максимальный – до 360 153 руб. за весь период выплаты. Если при родах были осложнения, пособие составит от 71 238,96 до 401 325,6 руб. Если же женщина родила сразу нескольких детей, пособие составит от 88 592,04 до 499 084,4 руб.