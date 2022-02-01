Детей младше пяти лет могут вакцинировать от COVID-19 препаратом в виде спрея
Вакцинация детей младше пяти лет от коронавируса, скорее всего, будет проводиться «Спутником V» в виде спрея для носа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора Научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Мы про это думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее (вакцину "Спутник V". — ИФ) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», — ответил Гинцбург на вопрос, будет ли разрабатываться вакцина для детей младше пяти лет. Он пояснил, что по закону сначала нужно дождаться окончания клинических испытаний вакцины в виде спрея для взрослых и подать отчет в Минздрав.
В России зарегистрирована вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи. Эффективность препарата составила около 93%. В нескольких регионах началась прививочная кампания для подростков.
24 января Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины «Спутник М» для детей, однако их возраст не уточнялся. Затем правительство выделило около 306 млн руб. на испытания препарата для детей 6-11 лет с участием 1100 добровольцев.
В России разработано два варианта назальной вакцины «Спутник V» для взрослых: вариант Центра им. Гамалеи и компании «Генериум», которая купила у центра лицензию на разработку. Сейчас оба препарата проходят клинические испытания. Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей.