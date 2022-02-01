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Детей младше пяти лет могут вакцинировать от COVID-19 препаратом в виде спрея

Ведомости

Вакцинация детей младше пяти лет от коронавируса, скорее всего, будет проводиться «Спутником V» в виде спрея для носа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора Научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Мы про это думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее (вакцину "Спутник V". — ИФ) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», — ответил Гинцбург на вопрос, будет ли разрабатываться вакцина для детей младше пяти лет. Он пояснил, что по закону сначала нужно дождаться окончания клинических испытаний вакцины в виде спрея для взрослых и подать отчет в Минздрав.

В России зарегистрирована вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи. Эффективность препарата составила около 93%. В нескольких регионах началась прививочная кампания для подростков.

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24 января Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины «Спутник М» для детей, однако их возраст не уточнялся. Затем правительство выделило около 306 млн руб. на испытания препарата для детей 6-11 лет с участием 1100 добровольцев.

В России разработано два варианта назальной вакцины «Спутник V» для взрослых: вариант Центра им. Гамалеи и компании «Генериум», которая купила у центра лицензию на разработку. Сейчас оба препарата проходят клинические испытания. Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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