Детей младше пяти лет могут вакцинировать от COVID-19 препаратом в виде спрея

«Мы про это думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее (вакцину "Спутник V". — ИФ) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», — ответил Гинцбург на вопрос, будет ли разрабатываться вакцина для детей младше пяти лет. Он пояснил, что по закону сначала нужно дождаться окончания клинических испытаний вакцины в виде спрея для взрослых и подать отчет в Минздрав.