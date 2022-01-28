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Правительство выделило около 306 млн рублей на испытания вакцины для детей

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Правительство выделило научному центру имени Гамалеи 305,6 млн рублей на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет, такое распоряжение опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru.

В ходе испытаний разработчики оценят безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины «Спутник М» на 1100 добровольцах. Минздрав разрешил провести такие испытания 24 января.

Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%. Вакцина поступила в несколько регионов России, а в Санкт-Петербурге и Подмосковье началась прививочная кампания.

По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.

Ранее по теме: Минздрав разрешил провести клинические испытания «Спутника М» на детях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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