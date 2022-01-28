Правительство выделило около 306 млн рублей на испытания вакцины для детей
Правительство выделило научному центру имени Гамалеи 305,6 млн рублей на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет, такое распоряжение опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru.
В ходе испытаний разработчики оценят безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины «Спутник М» на 1100 добровольцах. Минздрав разрешил провести такие испытания 24 января.
Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%. Вакцина поступила в несколько регионов России, а в Санкт-Петербурге и Подмосковье началась прививочная кампания.
По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.