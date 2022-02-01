Песков прокомментировал сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о росте цен на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса в регионах поводом, чтобы «обратить на это внимание». Об этом он сказал в разговоре с журналистами.
«Мы обратим обязательно на это внимание. В данном случае наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию. Поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание», — сказал представитель Кремля.
В середине января розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров на фоне новостей о быстром распространении нового штамма «омикрон» резко возросли, показал опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов.
22 января стало известно о том, что федеральная антимонопольная служба России до 1 февраля проведет проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин.
1 февраля региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, сообщало «РИА Новости». Депутаты также уточнили, что такая проблема актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для любого региона, которые находятся на пороге очередной волны распространения нового штамма коронавируса.