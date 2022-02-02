Глава CNN покинул свой пост из-за нарушения корпоративной этики
Руководитель телеканала CNN Джефф Цукер объявил о своей отставке из-за романтических отношений с коллегой, следует из публикации на сайте CNN.
Ранее Цукер уволил ведущего Криса Куомо за консультации своего брата, экс-губернатора Нью Йорка Эндрю Куомо во время разбирательств по делу о домогательствах против последнего.
«В рамках расследования в отношении действий Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей близкой коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я сделал ошибку. В результате сегодня я ухожу в отставку», — говорится в опубликованном CNN заявлении Цукера.
Как отмечает телеканал, Цукер состоял в отношениях с сотрудницей CNN Эллисон Голласт. Она продолжит работать на телеканале.
Джефф Цукер занял пост главы CNN с 1 января 2013 г. Свою карьеру он начал в телеканале NBC в 1986 г. Позднее он стал исполнительным продюсером шоу Today, в 2000 г. его назначили президентом NBC Entertainment, а четыре года спустя он стал президентом NBC Television Group. В 2007 г. Цукер занял должность президента и гендиректора NBC Universal и покинул компанию в 2011 г.