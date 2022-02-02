Глава CNN покинул свой пост из-за нарушения корпоративной этики

«В рамках расследования в отношении действий Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей близкой коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я сделал ошибку. В результате сегодня я ухожу в отставку», — говорится в опубликованном CNN заявлении Цукера.