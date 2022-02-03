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Минздрав планирует использовать назальную вакцину от COVID-19 для ревакцинации

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Вакцину от коронавируса в виде спрея для носа после ее регистрации будут использовать для ревакцинации, сообщила пресс-служба Минздрава. В России разрабатываются две такие вакцины на основе препарата «Спутник V».

«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», — сообщили в Минздраве (цитата по ТАСС).

Назальные вакцины от коронавируса НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и фармкомпании «Генериум» сейчас проходят клинические испытания. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей.

Также Гинцбург рассказал, что вакцинировать от коронавируса детей младше пяти лет, скорее всего, будут препаратом в виде спрея для носа. В ноябре 2021 г. ревакцинацию от COVID-19 назальной формой вакцины прошел президент России Владимир Путин.

На проведение клинических исследований такой формы вакцины Научному центру им. Гамалеи выделили 187,8 млн руб. Выделенные средства пойдут на проведение первой и второй фазы исследований на взрослых добровольцах, пишут «РИА Новости».

Ранее по теме: Детей младше пяти лет могут вакцинировать от COVID-19 препаратом в виде спрея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных