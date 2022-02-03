Минздрав планирует использовать назальную вакцину от COVID-19 для ревакцинации
Вакцину от коронавируса в виде спрея для носа после ее регистрации будут использовать для ревакцинации, сообщила пресс-служба Минздрава. В России разрабатываются две такие вакцины на основе препарата «Спутник V».
«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», — сообщили в Минздраве (цитата по ТАСС).
Назальные вакцины от коронавируса НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и фармкомпании «Генериум» сейчас проходят клинические испытания. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей.
Также Гинцбург рассказал, что вакцинировать от коронавируса детей младше пяти лет, скорее всего, будут препаратом в виде спрея для носа. В ноябре 2021 г. ревакцинацию от COVID-19 назальной формой вакцины прошел президент России Владимир Путин.
На проведение клинических исследований такой формы вакцины Научному центру им. Гамалеи выделили 187,8 млн руб. Выделенные средства пойдут на проведение первой и второй фазы исследований на взрослых добровольцах, пишут «РИА Новости».