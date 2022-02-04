Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Заболеваемость коронавирусом среди детей выросла, потому что штамм «омикрон» научился попадать в клетку организма без использования протеазы TMPRSS2, которой у детей мало, а также потому что большинство детей не вакцинированы от вируса. Об этом сообщила в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
Она пояснила, что в организме детей очень мало протеазы TMPRSS2, которую коронавирус раньше использовал для попадания в клетку, поэтому они были для вируса «трудной добычей». «Омикрон» же научился справляться сам, без участия TMPRSS2. Поэтому для этого штамма дети так же привлекательны, как и взрослые. А поскольку большинство детей не вакцинированы, то теперь представляют для коронавируса легкую добычу», — добавила Баранова.
26 января департамент здравоохранения Москвы сообщил о «беспрецедентном» росте заболеваемости COVID-19 среди детей — за две недели число заболевших выросло в 14 раз до 28 000. Количество госпитализаций увеличилось в 10 раз — их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России. Более 10 регионов России ввели дистанционное обучение в школах или дополнительные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом.