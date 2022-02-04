Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Она пояснила, что в организме детей очень мало протеазы TMPRSS2, которую коронавирус раньше использовал для попадания в клетку, поэтому они были для вируса «трудной добычей». «Омикрон» же научился справляться сам, без участия TMPRSS2. Поэтому для этого штамма дети так же привлекательны, как и взрослые. А поскольку большинство детей не вакцинированы, то теперь представляют для коронавируса легкую добычу», — добавила Баранова.