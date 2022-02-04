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Первые коммерческие поставки самолета-сменщика Ан-2 запланированы на 2023 год

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Первые коммерческие поставки легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» ожидаются до конца 2023 г., заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Что касается завершения процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности и до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки. Сейчас уже ведется активно работа», — сказал Мантуров.

По словам министра, интерес к ЛМС-901 проявляют Казахстан и другие страны из ближнего зарубежья. Портфель «мягких» заказов на данный момент составляет около 40, но за ближайшие 2,5—3 года Минпромторг рассчитывает получить не менее 400 заказов.

ЛМС-901 разрабатывался по поручению президента Владимира Путина в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. В базовом варианте самолет рассчитан на перевозку девяти пассажиров. Мантуров на заседании президиума Госсовета 19 октября обещал, что самолет получит сертификат типа с возможностью перевозки до 14 человек. 

Первый полет самолета, призванного заменить в эксплуатации советские Ан-2, состоялся в Екатеринбурге 30 января. Полет проходил на высоте 500 м и длился около 25 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных