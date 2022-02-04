Первые коммерческие поставки самолета-сменщика Ан-2 запланированы на 2023 год
Первые коммерческие поставки легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» ожидаются до конца 2023 г., заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Что касается завершения процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности и до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки. Сейчас уже ведется активно работа», — сказал Мантуров.
По словам министра, интерес к ЛМС-901 проявляют Казахстан и другие страны из ближнего зарубежья. Портфель «мягких» заказов на данный момент составляет около 40, но за ближайшие 2,5—3 года Минпромторг рассчитывает получить не менее 400 заказов.
ЛМС-901 разрабатывался по поручению президента Владимира Путина в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. В базовом варианте самолет рассчитан на перевозку девяти пассажиров. Мантуров на заседании президиума Госсовета 19 октября обещал, что самолет получит сертификат типа с возможностью перевозки до 14 человек.
Первый полет самолета, призванного заменить в эксплуатации советские Ан-2, состоялся в Екатеринбурге 30 января. Полет проходил на высоте 500 м и длился около 25 минут.