Первые коммерческие поставки самолета-сменщика Ан-2 запланированы на 2023 год

По словам министра, интерес к ЛМС-901 проявляют Казахстан и другие страны из ближнего зарубежья. Портфель «мягких» заказов на данный момент составляет около 40, но за ближайшие 2,5—3 года Минпромторг рассчитывает получить не менее 400 заказов.