Минюст включил WOT Foundation в перечень нежелательных НПО

WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, конкурсов, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами. Помимо этого она поддерживала некоторые программы международного обмена и повышения квалификации, в частности проект MOST, в рамках которого организовывались семинары для журналистов из России и стран ЕС.