Минюст включил WOT Foundation в перечень нежелательных НПО
Министерство юстиции РФ признало деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation нежелательной на территории страны, говорится на сайте ведомства.
«4 февраля 2022 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation, Республика Польша», — говорится в сообщении. В конце января Генпрокуратура также признала организацию нежелательной, подчеркнув, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Она стала 50-м участником реестра.
WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, конкурсов, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами. Помимо этого она поддерживала некоторые программы международного обмена и повышения квалификации, в частности проект MOST, в рамках которого организовывались семинары для журналистов из России и стран ЕС.
В октябре 2021 г. Минюст включил в реестр нежелательно организация Всемирный институт сайентологических предприятий, организацию «Библиотека Рона Хаббарда», а также Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), деятельность которых признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ.