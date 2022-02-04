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Минюст включил WOT Foundation в перечень нежелательных НПО

Ведомости

Министерство юстиции РФ признало деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation нежелательной на территории страны, говорится на сайте ведомства.

«4 февраля 2022 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation, Республика Польша», — говорится в сообщении. В конце января Генпрокуратура также признала организацию нежелательной, подчеркнув, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Она стала 50-м участником реестра.

WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, конкурсов, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами. Помимо этого она поддерживала некоторые программы международного обмена и повышения квалификации, в частности проект MOST, в рамках которого организовывались семинары для журналистов из России и стран ЕС.

В октябре 2021 г. Минюст включил в реестр нежелательно организация Всемирный институт сайентологических предприятий, организацию «Библиотека Рона Хаббарда», а также Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), деятельность которых признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных