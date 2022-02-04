Мантуров назвал сроки передачи Минобороны Ту-160М
Минобороны России получит первый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М до конца II квартала 2022 г., сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 г., а мы уже вот до конца II квартала передадим машину в Министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», — сказал Мантуров.
По словам министра, в ближайшие годы в России должна завершиться подготовка первого полета другого стратегического бомбардировщика-ракетоносца — ПАК ДА. Он и Ту-160М буду производиться параллельно, отметил глава Минпромторга.
Ранее Казанский авиазавод модернизировал два Ту-160 из состава ВКС России в вариант Ту-160М по контракту с Минобороны, всего планируется модернизировать 15 строевых машин. Еще один Ту-160М был построен и испытывается из советского задела. Машина, совершившая полет 12 января, создана по контракту с Минпромторгом и построена «с нуля» в облике Ту-160М. Кроме того, в 2018 г. Минобороны заключило с ОАК контракт на поставку десяти машин в более продвинутом облике Ту-160М2 на сумму 180 млрд руб. Всего ВКС России планирует заказать 50 новых Ту-160.