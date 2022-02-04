В Москве нашли тело пропавшей «Мисс Кузбасс - 2010»
В Новой Москве нашли тело убитой женщины, которой предположительно является победительница конкурса «Мисс Кузбасс - 2010» Ксения Сапожкова, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно данным Следственного комитета (СК) России, муж погибшей обратился в правоохранительные органы в январе 2022 г. Он сообщил, что его супруга в августе 2021 г. уехала в неизвестном направлении. Позже он пояснял, что жена выходила с ним на связь через социальные сети и сообщала, что находится за пределами России на отдыхе. Позже правоохранители выяснили, что женщина не пересекала границу страны, а ее супруг сознался в убийстве и дал «подробные изобличающие показания», подчеркнули в ведомстве. Тело убитой обнаружили в лесополосе.
Как ранее писало агентство, муж убитой, экс-глава Центрального района Новокузнецка Александр Попов, был арестован на два месяца по решению Щербинского суда Москвы. Попова подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. На допросе он признался, что убил жену в результате очередной ссоры, затем расчленил и вынес останки в мусорный контейнер во дворе. Потом, чтобы не вызвать подозрений, вел от имени жены страницы в социальных сетях, переписывался с родными и друзьями. У Сапожковой и Попова есть общая дочь.