В Москве нашли тело пропавшей «Мисс Кузбасс - 2010»

Как ранее писало агентство, муж убитой, экс-глава Центрального района Новокузнецка Александр Попов, был арестован на два месяца по решению Щербинского суда Москвы. Попова подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. На допросе он признался, что убил жену в результате очередной ссоры, затем расчленил и вынес останки в мусорный контейнер во дворе. Потом, чтобы не вызвать подозрений, вел от имени жены страницы в социальных сетях, переписывался с родными и друзьями. У Сапожковой и Попова есть общая дочь.