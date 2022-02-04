Россия вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Авторами голов в составе российской команды стали Антон Соколов — на 2-й минуте матч, Андрей Афанасьев — на 15-й и Артем Ниязов — на 31-й минуте. На 39-й минуте вратарь российской команды Дмитрий Путилов отразил пенальти в исполнении украинца Петра Шотурмы. Сборные России и Украины встретились на крупном турнире впервые с 2007 г., до этого матча последняя встреча команд состоялась в январе 2008 г. на международном турнире в Екатеринбурге.