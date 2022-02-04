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Россия вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу

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Сборная России по мини-футболу обыграла сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, сообщает «РИА Новости». Матч закончился со счетом 3:2.

Авторами голов в составе российской команды стали Антон Соколов — на 2-й минуте матч, Андрей Афанасьев — на 15-й и Артем Ниязов — на 31-й минуте. На 39-й минуте вратарь российской команды Дмитрий Путилов отразил пенальти в исполнении украинца Петра Шотурмы. Сборные России и Украины встретились на крупном турнире впервые с 2007 г., до этого матча последняя встреча команд состоялась в январе 2008 г. на международном турнире в Екатеринбурге.

Соперник российской команды определится по результатам полуфинала между сборными Португалии и Испании. Сборная России сыграет в финале чемпионата Европы впервые с 2016 г., тогда она проиграла испанским футболистам со счетом 3:7. Заключительная игра нынешнего турнира состоится 6 февраля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, второе место на турнире 2021 г. заняли испанцы, а россияне стали бронзовыми призерами. Сборная России выигрывала чемпионат Европы в 1999 г., пять раз команда становилась второй, трижды занимала третье место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных