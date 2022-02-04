Россия вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу обыграла сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, сообщает «РИА Новости». Матч закончился со счетом 3:2.
Авторами голов в составе российской команды стали Антон Соколов — на 2-й минуте матч, Андрей Афанасьев — на 15-й и Артем Ниязов — на 31-й минуте. На 39-й минуте вратарь российской команды Дмитрий Путилов отразил пенальти в исполнении украинца Петра Шотурмы. Сборные России и Украины встретились на крупном турнире впервые с 2007 г., до этого матча последняя встреча команд состоялась в январе 2008 г. на международном турнире в Екатеринбурге.
Соперник российской команды определится по результатам полуфинала между сборными Португалии и Испании. Сборная России сыграет в финале чемпионата Европы впервые с 2016 г., тогда она проиграла испанским футболистам со счетом 3:7. Заключительная игра нынешнего турнира состоится 6 февраля.
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, второе место на турнире 2021 г. заняли испанцы, а россияне стали бронзовыми призерами. Сборная России выигрывала чемпионат Европы в 1999 г., пять раз команда становилась второй, трижды занимала третье место.