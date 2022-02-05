Ученые нашли связь в дефектах мозга при COVID-19 и болезни Альцгеймера

Он пояснил, что от хронической слабости после болезни страдают 97,1%, от депрессии — 86,8%, от неспособности сформулировать мысль — 83%. На головную боль жалуются 77,4%, на боли во всем теле — 77,4%, трудности при дыхании испытывают 73,3%. Учащенное сердцебиение обнаружено у 71,3%, бессонница — у 71,3%, отсутствие аппетита — у 63%, выпадение волос — у 52,9%. Обоняние потеряно у 35,2% перенесших легкую форму коронавируса, вкусовые ощущения — у 27,9%.