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Ученые нашли связь в дефектах мозга при COVID-19 и болезни Альцгеймера

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Ученые Колумбийского университета США обнаружили у пациентов, умерших после тяжелого течения коронавируса, дефекты мозга, которые присущи также страдающим болезнью Альцгеймера. Патологические изменения в мозгу могут быть важным фактором, который приводит к «туману в голове», сказано в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

«Наши результаты показывают, что инфекция SARS-CoV-2 активирует пути передачи сигналов воспаления и окислительного стресса, что приводит к слипанию тау-белка в так называемые нейрофибриллярные клубки или же таупатиям», — говорится в статье (цитата по РБК). К таупатиям относят нейродегенеративные болезни, в их числе болезнь Альцгеймера и болезнь Пика.

Среди частых симптомов коронавируса ученые назвали снижение обоняния — гипосмию. «Интересно, что гипосмия была зарегистрирована на ранней стадии болезни Альцгеймера», — сообщили исследователи.

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, ранее говорил врач Коити Хирахата из токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.

Он пояснил, что от хронической слабости после болезни страдают 97,1%, от депрессии — 86,8%, от неспособности сформулировать мысль — 83%. На головную боль жалуются 77,4%, на боли во всем теле — 77,4%, трудности при дыхании испытывают 73,3%. Учащенное сердцебиение обнаружено у 71,3%, бессонница — у 71,3%, отсутствие аппетита — у 63%, выпадение волос — у 52,9%. Обоняние потеряно у 35,2% перенесших легкую форму коронавируса, вкусовые ощущения — у 27,9%.

В Минздраве России также называли ускоренное старение возможным последствием коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных