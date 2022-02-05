Ученые нашли связь в дефектах мозга при COVID-19 и болезни Альцгеймера
Ученые Колумбийского университета США обнаружили у пациентов, умерших после тяжелого течения коронавируса, дефекты мозга, которые присущи также страдающим болезнью Альцгеймера. Патологические изменения в мозгу могут быть важным фактором, который приводит к «туману в голове», сказано в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.
«Наши результаты показывают, что инфекция SARS-CoV-2 активирует пути передачи сигналов воспаления и окислительного стресса, что приводит к слипанию тау-белка в так называемые нейрофибриллярные клубки или же таупатиям», — говорится в статье (цитата по РБК). К таупатиям относят нейродегенеративные болезни, в их числе болезнь Альцгеймера и болезнь Пика.
Среди частых симптомов коронавируса ученые назвали снижение обоняния — гипосмию. «Интересно, что гипосмия была зарегистрирована на ранней стадии болезни Альцгеймера», — сообщили исследователи.
Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, ранее говорил врач Коити Хирахата из токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
Он пояснил, что от хронической слабости после болезни страдают 97,1%, от депрессии — 86,8%, от неспособности сформулировать мысль — 83%. На головную боль жалуются 77,4%, на боли во всем теле — 77,4%, трудности при дыхании испытывают 73,3%. Учащенное сердцебиение обнаружено у 71,3%, бессонница — у 71,3%, отсутствие аппетита — у 63%, выпадение волос — у 52,9%. Обоняние потеряно у 35,2% перенесших легкую форму коронавируса, вкусовые ощущения — у 27,9%.
В Минздраве России также называли ускоренное старение возможным последствием коронавируса.