Суд продлил запрет определенных действий блогеру Хованскому
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 апреля запрет на определенные действия блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому сроком по 08.04.2022», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что Хованский просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета, но суд ему отказал.
Хованский обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») из-за его песни 2012 г. про мюзикл «Норд-Ост». В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт на Дубровке. Как считает следствие, подозреваемый исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам блогер признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.
В конце декабря суд смягчил Хованскому меру пресечения, до этого он несколько месяцев находился в СИЗО «Кресты».