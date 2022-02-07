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Суд продлил запрет определенных действий блогеру Хованскому

Ведомости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 апреля запрет на определенные действия блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 

«Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому сроком по 08.04.2022», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что Хованский просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета, но суд ему отказал.

Хованский обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») из-за его песни 2012 г. про мюзикл «Норд-Ост». В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт на Дубровке. Как считает следствие, подозреваемый исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам блогер признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.

В конце декабря суд смягчил Хованскому меру пресечения, до этого он несколько месяцев находился в СИЗО «Кресты». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных