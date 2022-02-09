В Махачкале арестовали ректора ДГТУ по обвинению в хищении 90 млн рублей
Советский суд Махачкалы арестовал до 4 марта ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова по делу о крупных хищениях из бюджета вуза, говорится на сайте суда. Суракатов проходит по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
Ранее сообщалось о задержании ректора. По версии следствия, в период с 2015 по 2018 г. он и другие сотрудники вуза похитили из бюджета вуза более 90 млн руб., выделенных из федерального бюджета на стипендии студентам, а также на премии и зарплату сотрудникам.
Суракатов работает в ДГТУ с 1997 г. В 2007 г. он стал деканом факультета государственного и муниципального управления, в 2010 г. – проректором по экономике, в 2017 г. – проректором по учебной работе. В марте 2020 г. Минобрнауки назначил Суракатова на должность ректора университета на пять лет.