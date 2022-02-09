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В Махачкале арестовали ректора ДГТУ по обвинению в хищении 90 млн рублей

Ведомости

Советский суд Махачкалы арестовал до 4 марта ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова по делу о крупных хищениях из бюджета вуза, говорится на сайте суда. Суракатов проходит по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Ранее сообщалось о задержании ректора. По версии следствия, в период с 2015 по 2018 г. он и другие сотрудники вуза похитили из бюджета вуза более 90 млн руб., выделенных из федерального бюджета на стипендии студентам, а также на премии и зарплату сотрудникам.

Суракатов работает в ДГТУ с 1997 г. В 2007 г. он стал деканом факультета государственного и муниципального управления, в 2010 г. – проректором по экономике, в 2017 г. – проректором по учебной работе. В марте 2020 г. Минобрнауки назначил Суракатова на должность ректора университета на пять лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных