В Махачкале арестовали ректора ДГТУ по обвинению в хищении 90 млн рублей

Суракатов работает в ДГТУ с 1997 г. В 2007 г. он стал деканом факультета государственного и муниципального управления, в 2010 г. – проректором по экономике, в 2017 г. – проректором по учебной работе. В марте 2020 г. Минобрнауки назначил Суракатова на должность ректора университета на пять лет.