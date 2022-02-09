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Общество

Россияне оплатили только 16% назначенных судами штрафов в 2021 году

Ведомости

В 2021 г. сумма назначенных российскими судами административных штрафов составила 56,8 млрд руб., из них взыскано только 9,2 млрд руб., сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Таким образом, в прошлом году было оплачено лишь 16% штрафов.

По мнению Лебедева, тем самым по этой категории дел «по-прежнему не реализован принцип неотвратимости наказания за правонарушение, что является причиной совершения новых правонарушений и даже преступлений», передает «РИА Новости».

В то же время по делам об административных судопроизводствах чаще всего назначаются именно штрафы. Лишь 11% виновных отправляют под административный арест, еще 19% получают предупреждение, отметил Лебедев. Он добавил, что в прошлом году количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных судами общей юрисдикции, возросло на 18%, рассмотренных арбитражными судами — на 16%.

Кроме того, в прошлом году присяжные оправдали треть подсудимых. С участием присяжных заседателей рассмотрены 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68% и оправдано 32% обвиняемых. В частности, были отменены обвинительные приговоры в отношении 93 человек и оправдательные приговоры в отношении 235 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных