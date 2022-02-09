Россияне оплатили только 16% назначенных судами штрафов в 2021 году

В то же время по делам об административных судопроизводствах чаще всего назначаются именно штрафы. Лишь 11% виновных отправляют под административный арест, еще 19% получают предупреждение, отметил Лебедев. Он добавил, что в прошлом году количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных судами общей юрисдикции, возросло на 18%, рассмотренных арбитражными судами — на 16%.