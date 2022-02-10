Индия и Вьетнам ослабили ограничения на въезд иностранцев
Минздрав Индии отменил обязательный 7-дневный карантин для всех въезжающих в страну, сообщили «РИА Новости». Также граждане 82 стран смогут въезжать в страну по сертификату о вакцинации и без ПЦР-теста. На россиян это правило не распространяется.
Приехавшие в Индию должны будут вместо карантина наблюдать за своим состоянием и изолироваться в случае появления симптомов. При появлении признаков ОРВИ турист должен будет сообщить об этом в ближайшую больницу.
С 14 февраля власти Индии отменят правило для туристов из «стран риска», куда входит и Россия, сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов. Власти сохранили требование заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha, в которой путешественники должны будут указать результаты ПЦР-теста и страны, которые они посетили за две недели до поездки в Индию. По прилете в страну власти случайным образом выберут 2% пассажиров самолета и сделают им ПЦР-тесты.
Посол России в Индии Денис Алипов сообщил агентству, что Россия и Индия разрабатывают механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Власти Вьетнама с 9 февраля разрешили въезжать в страну не только полностью привитым от коронавируса, но и переболевшим им россиянам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Теперь страна признает российские сертификаты перенесшего COVID-19. Документ нужно будет предоставить по прилете во Вьетнам в бумажном или электронном виде на английском языке с данными загранпаспорта.
В России сертификат переболевшего действует год, однако во Вьетнаме и других странах он будет считаться действительным только полгода, отметили в АТОР. Также въехать во Вьетнам смогут подростки 14-18 лет, которые не сделали прививку, но переболели COVID-19. Им тоже нужно будет предъявлять сертификат переболевшего.
Власти Вьетнама пояснили, что россияне, которые сделали ревакцинацию или переболели коронавирусом после прививки, смогут въехать в страну, если после основной прививки «Спутником V» прошло не больше года и у них есть действующий сертификат.