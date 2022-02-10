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Общество

Индия и Вьетнам ослабили ограничения на въезд иностранцев

Ведомости

Минздрав Индии отменил обязательный 7-дневный карантин для всех въезжающих в страну, сообщили «РИА Новости». Также граждане 82 стран смогут въезжать в страну по сертификату о вакцинации и без ПЦР-теста. На россиян это правило не распространяется.

Приехавшие в Индию должны будут вместо карантина наблюдать за своим состоянием и изолироваться в случае появления симптомов. При появлении признаков ОРВИ турист должен будет сообщить об этом в ближайшую больницу.

С 14 февраля власти Индии отменят правило для туристов из «стран риска», куда входит и Россия, сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов. Власти сохранили требование заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha, в которой путешественники должны будут указать результаты ПЦР-теста и страны, которые они посетили за две недели до поездки в Индию. По прилете в страну власти случайным образом выберут 2% пассажиров самолета и сделают им ПЦР-тесты.

Посол России в Индии Денис Алипов сообщил агентству, что Россия и Индия разрабатывают механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Власти Вьетнама с 9 февраля разрешили въезжать в страну не только полностью привитым от коронавируса, но и переболевшим им россиянам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Теперь страна признает российские сертификаты перенесшего COVID-19. Документ нужно будет предоставить по прилете во Вьетнам в бумажном или электронном виде на английском языке с данными загранпаспорта.

В России сертификат переболевшего действует год, однако во Вьетнаме и других странах он будет считаться действительным только полгода, отметили в АТОР. Также въехать во Вьетнам смогут подростки 14-18 лет, которые не сделали прививку, но переболели COVID-19. Им тоже нужно будет предъявлять сертификат переболевшего.

Власти Вьетнама пояснили, что россияне, которые сделали ревакцинацию или переболели коронавирусом после прививки, смогут въехать в страну, если после основной прививки «Спутником V» прошло не больше года и у них есть действующий сертификат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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