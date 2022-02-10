Индия и Вьетнам ослабили ограничения на въезд иностранцев

С 14 февраля власти Индии отменят правило для туристов из «стран риска», куда входит и Россия, сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов. Власти сохранили требование заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha, в которой путешественники должны будут указать результаты ПЦР-теста и страны, которые они посетили за две недели до поездки в Индию. По прилете в страну власти случайным образом выберут 2% пассажиров самолета и сделают им ПЦР-тесты.